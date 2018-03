Na območju Vrtače plaz odnesel deskarja

Žirovnica, 28. februarja - Na južnem pobočju Vrtače v Karavankah je danes dopoldan snežni plaz odnesel turnega smučarja oz. deskarja. Ker je imel pri sebi plazovni nahrbtnik, so ga gorski reševalci lahko locirali in rešili, kljub temu pa je utrpel telesne poškodbe. Gorenjski policisti so ob tem znova opozorili obiskovalce gora na veliko previdnost pred plazovi.