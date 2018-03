Odbor DZ za obrambo se je seznanil z načrtom vojaških vaj in vaj varstva pred naravnimi nesrečami

Ljubljana, 28. februarja - Odbor DZ za obrambo se je seznanil z načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za letos. Kot je dejala ministrica Andreja Katič, bo za usposabljanja in vaje SV letos namenjen milijon evrov več kot lani. Odbor je prav tako seznanila s stališčem Slovenije o predlogu sprememb mehanizma civilne zaščite EU.