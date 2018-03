Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij letos več kot 1000 izdelkov

Ptuj, 4. marca - Ptuj bo maja znova v znamenju tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij. Tokrat bo to že 29. državna razstava, letos so kmetije iz Slovenije in zamejstva prijavile več kot 1000 izdelkov iz 14 skupin. Strokovne komisije so sicer že začele s senzoričnim ocenjevanjem suhega sadja, kisov in konzerviranih vrtnin.