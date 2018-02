Gospodarstvo ob podatkih o BDP tudi z opozorili

Ljubljana, 28. februarja - Predstavniki gospodarskih združenj so ob danes objavljenih podatkih o lanski petodstotni realni rasti BDP za STA izrazili optimizem, a imajo tudi nekaj opozoril. Slišati je pozive k brzdanju apetitov po povečanju porabe, opozorila zaradi pomanjkanja kvalificirane delovne sile in želje za razvojne ukrepe in reforme.