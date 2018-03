Marca večje povpraševanje po cvetju

Ljubljana, 3. marca - Marca, ko obeležujemo mednarodni dan žensk in materinski dan, se pri nas poveča povpraševanje po cvetju, za potrošnike so ob tej priložnosti najbolj zanimive vrtnice in orhideje. Marec je mesec v letu, ko običajno uvozimo največ rezanega cvetja, lani je ta predstavljal 14 odstotkov celotnega letnega uvoza rezanega cvetja.