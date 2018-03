Petrolu prva faza digitalizacije daljinskega ogrevanja na Dunaju

Ljubljana/Dunaj, 1. marca - Petrol in dunajski Wien Energie sta podpisala pogodbo o izvedbi prve faze digitalizacije omrežja daljinskega ogrevanja za Dunaj. Do maja bo Petrol tako izdelal termohidravlični model omrežja, ki pokaže največje izgube in ozka grla v sistemu. Potegovali se bodo tudi za drugo fazo projekta, so sporočili iz Petrola.