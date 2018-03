Pokal Vitranc: Hirscher v vlogi branilca zmage, Kranjec v vlogi izzivalca

Kranjska Gora, 28. februarja - Po zimskih olimpijskih igrah, ki so se v nedeljo končale v Pyeongchangu, za alpske smučarje sledijo zaključni boji v svetovnem pokalu. Prva poolimpijska postaja bo Kranjska Gora, tradicionalno prizorišče pod Vitrancem, ko se bodo na poligonu v Podkorenu alpski smučarji v soboto in nedeljo merili na slalomu in veleslalomu za Pokal Vitranc.