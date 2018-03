V večurni razpravi na odboru DZ o odgovornosti v vojski in primernosti višine plač

Ljubljana, 28. februarja - Člani odbora DZ za obrambo so danes več ur razpravljali o stanju v vojski, predvsem o kadrovski podhranjenosti, primernosti opreme in višine plač pa tudi o odgovornosti in nedavni menjavi na položaju načelnika generalštaba. Odbor sicer ni potrdil priporočil, ki so jih v zahtevi za sklic izredne seje DZ vladi predlagali poslanci SDS in NSi.