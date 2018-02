Ljubljana, 28. februarja - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov doslej izgubil 0,09 odstotka. Največ so doslej izgubile delnice Intereurope, ki so trenutno 3,47 odstotka pod izhodiščem, najvišjo rast pa z 0,71 odstotka beležijo delnice Krke, ki so tudi najprometnejše.