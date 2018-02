Koalicijski partnerji zaradi vlaganja zakonov kritični do poslancev SMC, ti očitke zavračajo

Ljubljana, 28. februarja - Koalicijski partnerji so se danes pogovarjali o kopici zakonov, ki so jih poslanci v zadnjem času vložili v parlamentarno proceduro. Medtem ko so koalicijski partnerji kritični do poslancev SMC, ki si po njihovem mnenju z vlaganjem zakonov poskušajo pridobivati volilne glasove, pa v SMC takšne kritike zavračajo kot neupravičene.