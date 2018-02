Severna Koreja naj bi Siriji pomagala pri izdelavi kemičnega orožja

New York, 28. februarja - Severna Koreja je sirski vladi dobavljala snovi, ki bi jih lahko uporabili pri izdelavi kemičnega orožja, glede na poročanje ameriškega časnika New York Times piše v še ne objavljenem poročilu Združenih narodov. Do ugotovitev naj bi prišla ekipa, ki nadzoruje upoštevanje sankcij ZN proti Severni Koreji.