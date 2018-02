Sodišče EU: Podaljšanje zaposlitve prek upokojitvene starosti lahko časovno omejeno

Luxembourg, 28. februarja - Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi prek predpisane upokojitvene starosti je lahko časovno omejeno, zaposleni pa pri tem ne more trditi, da gre za zlorabo pogodb za določen čas, je odločilo Sodišče EU. Delavec z dopolnitvijo upokojitvene starosti namreč pridobi pravico do starostne pokojnine, so sporočili s sodišča.