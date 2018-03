V Križankah že vadi ekipa slovenskega muzikala Briljantina

Ljubljana, 28. februarja - V Viteški dvorani Križank že vadi zasedba muzikala Briljantina, ki nastaja v produkciji Festivala Ljubljana in produkcijske hiše Jurija Franka Prospot. Premiera muzikala, ki bo prvič izveden v slovenščini, bo 18. junija v letnem gledališču Križank, kjer so po besedah direktorja Festivala Ljubljana Darka Brleka že začeli s prenovo strehe in odra.