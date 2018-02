Zaradi Powella pesimistični tudi evropski vlagatelji

London/Frankfurt/Pariz, 28. februarja - Vlagatelji na evropskih borzah sledijo razpoloženju v ZDA in Aziji. Indeksi so pod gladino zdrsnili po tem, ko je v torek ameriške kongresnike prvič nagovoril prvi mož ameriške centralne banke Federal Reserve Jerome Powell. Za dodatno slabo voljo so danes poskrbeli podatki o industrijski proizvodnji na Kitajskem in Japonskem.