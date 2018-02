Luka Koper in žerjavisti podpisali socialni sporazum

Koper, 28. februarja - Uprava Luke Koper in Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti sta v torek podpisala sporazum, ki družbi zagotavlja dolgoročni socialni mir, so sporočili iz družbe. Podpisniki so se strinjali, da je sporazum v interesu celotnega pristaniškega sistema in vseh spremljajočih pristaniških dejavnosti.