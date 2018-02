Za spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov 11 milijonov evrov

Ljubljana, 28. februarja - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za program Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. Za naložbo v vrednosti 11,13 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,13 milijona, so sporočili iz vladne službe.