Kopitar vnovič razpoložen na dvoboju z Las Vegasom

Las Vegas, 28. februarja - Hokejisti Los Angelesa so drugič v dveh dneh ugnali viteze iz Las Vegasa. Davi so slavili s 4:1 in se prebili na sedmo mesto zahoda, ekipi iz igralniške metropole pa z dvema porazoma preprečili, da se prebije na prvo mesto v ligi. Vnovič je bil zelo razpoložen slovenski hokejist Anže Kopitar, ki je k zmagi prispeval gol in podajo.