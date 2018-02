Razbili mednarodno kriminalno združbo preprodajalcev drog

Koper/Trento, 28. februarja - Koprski kriminalisti so sodelovali v preiskavi mednarodne kriminalne združbe, ki je iz BiH preko Hrvaške in Slovenije tihotapila večje količine drog v Italijo, kjer jih je preprodajala. Na območju Slovenije so člani združbe večkrat prenočili, naše ozemlje pa uporabili tudi za medsebojna srečanja. Zoper 18 oseb so italijanski organi odredili pripor.