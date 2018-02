Trumpov zet in svetovalec Jared Kushner nima več dostopa do strogo zaupnih podatkov

Washington, 28. februarja - Ameriški mediji poročajo, Bela hiša pa ne zanika, da je med visokimi uradniki sedeža ameriške vlade, ki so ostali brez dostopa do strogo zaupnih podatkov, tudi zet in svetovalec predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner. Informacijo je posredno potrdil Kushnerjev odvetnik Abe Lowell.