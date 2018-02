Zahodne države v ZN obsodile Iran zaradi Jemna mimo Varnostnega sveta

New York, 28. februarja - Po ruskem vetu na predlog britanske resolucije z obsodbo Irana zaradi prodaje raketnih izstrelkov hutijskim upornikom v Jemnu, so štiri zahodne države (ZDA, Velika Britanija, Francija in Nemčija) same podale izjavo z obsodbo Irana. Ameriška veleposlanica je tudi kritizirala Rusijo.