Rusko veleposlaništvo v ZDA je odslej na Trgu Borisa Nemcova

Washington, 28. februarja - Poslopje ruskega veleposlaništva v Washingtonu od torka naprej uradno stoji na novem naslovu, to je na Trgu Borisa Nemcova. Trg so poimenovali po ubitem ruskem opozicijskem voditelju, slovesnega preimenovanja ulice oziroma trga pa so se udeležili predstavniki vlade in kongresa ZDA.