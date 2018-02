Newyorške borze današnje trgovanje sklenile v rdečem

New York, 27. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem, potem ko je imel svoj prvi nagovor novi prvi mož ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jerome Powell. Dejal je, da so obeti za gospodarstvo ZDA močni, da bo tako tudi ostalo, pa bo pripomoglo postopno dviganje ključne obrestne mere.