Izrael začasno ukinil davek, zaradi katerega so zaprli baziliko Božjega groba v Jeruzalemu

Jeruzalem, 27. februarja - Izrael je danes začasno ukinil davek in druge ukrepe, zaradi katerih so voditelji krščanskih cerkva v nedeljo do nadaljnjega zaprli baziliko Božjega groba, ki velja za najsvetejši kraj krščanstva, piše francoska tiskovna agencija AFP. Krščanski voditelji so nocoj sporočili, da se bo cerkev znova odprla v sredo.