Onkološki inštitut lani s pozitivnim poslovnim izidom in brez čakalnih dob

Ljubljana, 27. februarja - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je danes potrdil poročilo inštituta za preteklo leto. Kot je dejal predsednik sveta Peter Požun, so v svetu zadovoljni z delom inštituta v lanskem letu. "Sledili ste ciljem, v to ste usmerili kar se da veliko virov. Realizirali ste delovni program, obvladovali čakalne dobe in poslovali pozitivno," je dodal.