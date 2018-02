Razpis za prenovo ptujske tržnice zaradi revizije podaljšan

Ptuj, 27. februarja - Ptujska občina je rok za oddajo ponudb na razpisu, s katerim išče izvajalca del za načrtovano prenovo mestne tržnice podaljšala do 9. marca. Že nekajkrat preloženo javno odpiranje ponudb, ki bi ga morali izpeljati danes, so preložili zaradi vložene revizije v postopku, ki ga bo zdaj revizijska komisija strokovno proučila, so sporočili iz občine.