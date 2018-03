Pripadniki slovenske in ameriške vojske na skupnem usposabljanju v Postojni

Ljubljana/Postojna, 1. marca - Z današnjim dnem se bo na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna in Slovenske vasi začelo skupno usposabljanje skoraj 500 pripadnikov Slovenske vojske (SVI) in Kopenske vojske Združenih držav Amerike v Evropi. Usposabljanje bo pod imenom Beli žrebec potekalo do 16. marca, so zapisali na spletni strani SV.