Pomurje ter Zalska in Železna županija želijo stalno kmetijsko sodelovanje

Dobrovnik, 27. februarja - V Dobrovniku se je odvila mednarodna konferenca o kmetijstvu na obmejnem območju Pomurja ter Zalske in Železne županije. Udeleženci na čelu s kmetijskima ministroma obeh držav so potrdili zanimanje za stalno sodelovanje in spremljanje razvoja kmetijstva na obmejnem območju, ki je najbolj pomembno za mlade.