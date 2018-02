Barnier: Časovno odprto prehodno obdobje po brexitu ni mogoče

Bruselj, 27. februarja - Glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier je danes znova posvaril Veliko Britanijo glede njenih stališč v povezavi s prehodnim obdobjem in prihodnjimi odnosi. Prehodno obdobje ne more ostati časovno odprto, je poudaril. Glede prihodnjih odnosov pa se je pridružil ocenam, da so trenutno znana britanska stališča o tem iluzija.