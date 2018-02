Ministrstvo: Zdravstvene nege v domovih za starejše ne plača uporabnik

Ljubljana, 27. februarja - V sindikatu upokojencev so nedavno opozorili na pomanjkanje sredstev za zdravstveno nego v domovih za starejše. Z ministrstva za zdravje pa so danes odgovorili, da zdravstvenih storitev oz. storitev zdravstvene nege in rehabilitacije ne plača uporabnik, pač pa se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih zagotavlja ZZZS.