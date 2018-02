Cerar in Makovec Brenčičeva sprejela slovenske olimpijce

Ljubljana, 27. februarja - Predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič sta danes v Vili Podrožnik sprejela slovenske športnike, ki so nastopili na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu. Dobitnikoma medalj Jakovu Faku in Žanu Koširju sta predala simbolična čeka.