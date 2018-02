Ljubljanska borza: V ospredju zanimanja delnice Petrola

Ljubljana, 27. februarja - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP današnje trgovanje sklenil tik nad gladino. Vlagatelji so opravili za 425.790 evrov prometa, največ z delnicami Petrola. Te so se pocenile za približno tretjino odstotka, navzdol so šle še delnice Krke in Cinkarne. Najbolj so se v prvi kotaciji podražile delnice Gorenja in Telekoma.