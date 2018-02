Evropa ostaja v primežu izjemno nizkih temperatur

London/Berlin/Rim, 27. februarja - Iz večine evropskih držav so tudi danes poročali o izjemno nizkih temperaturah, ki so ponekod podrle rekorde. Med drugim so v Nemčiji na najvišji gori Zugspitze namerili 30,5 stopinje Celzija pod lediščem - tako hladno ni bilo konec februarja že več kot sto let. V Veliki Britaniji in italijanskem Neaplju pa je sneg ohromil promet.