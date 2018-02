Bruselj z javnim posvetovanjem o označevanju z energijskimi nalepkami

Bruselj, 27. februarja - Evropska komisija je začela javno posvetovanje o okoljsko primerni zasnovi in označevanju z energijskimi nalepkami za hladilnike, pomivalne stroje, pralne stroje, televizorje, računalnike in sijalke. Vse zainteresirane vabi, da do 7. maja izrazijo svoje mnenje v vprašalniku, ki je na voljo na njihovi spletni strani.