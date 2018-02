Za pet projektov lokalnih akcijskih skupin dobrega četrt milijona evrov

Ljubljana, 27. februarja - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo pet projektov, ki bodo v okviru lokalne akcijske skupine za mesto in vas krepili lokalni razvoj na območju Medvod, Domžal, Komende, Mengša, Trzina in Vodic. Skupna vrednost sredstev je nekaj več kot 255.000 evrov, pri čemer bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 204.177 evrov.