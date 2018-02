V londonski galeriji Tate Britain slikarska razstava na temo človeške figure

London, 28. februarja - V londonski galeriji Tate Britain je od danes na ogled razstava z naslovom Preveč človeško. Postavitev, ki so jo podnaslovili Bacon, Freud in stoletje življenja slikarstva, združuje dela slikarjev v Veliki Britaniji, ki so se ali se še posvečajo upodabljanju človeških figur in intimnih odnosov med njimi.