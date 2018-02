SMC s predlogom za povračilo premoženjske škode iz druge svetovne vojne

Ljubljana, 27. februarja - V SMC so danes vložili predlog zakona o povračilu premoženjske škode iz druge svetovne vojne. Predlog po besedah poslanca Milana Brgleza rešuje zadnje veliko odprto vprašanje poprave krivic iz zgodovine naše države, nasprotovanje zakonu, ki popravlja krivice in odpravlja neustavnost, pa bi bilo "politično dejanje in ne bi bilo v duhu ustave".