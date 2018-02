Lahko ACH Volley pripravi senzacijo?

Ljubljana, 28. februarja - Odbojkarje ACH Volleya v četrtek čaka povratna tekma četrtfinala pokala Cev proti ruskemu Belgorodu. Stavnice kažejo na to, da bo za slovenske prvake to zadnja tekma v letošnjih evropskih pokalih, to napoveduje tudi prva tekma v Rusiji, toda četa Zorana Kedačiča se ne misli kar predati, skušala bo narediti senzacijo, kar bi zmaga zagotovo bila.