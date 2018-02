ESČP: Turčija s priporom 13-letnika kršila konvencijo o človekovih pravicah

Strasbourg, 27. februarja - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je razsodilo, da je Turčija kršila evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ko je v priporu do sojenja obdržala 13-letnika, ki je bil obtožen sodelovanja v protestu in metanja kamenja v policiste, so danes sporočili iz sodišča.