Nemška vas bo obdržala sporen Hitlerjev zvon

Heidelberg, 27. februarja - Svetniki v majhnem kraju Herxheim am Berg na jugozahodu Nemčije so v ponedeljek zvečer odločili, da bo v lokalni cerkvi še naprej visel sporen zvon iz časov nacizma, posvečen Adolfu Hitlerju. Nekateri krajani so zahtevali odstranitev zvona, saj se bojijo, da bi lahko v vas privabljal skrajne desničarje in neonaciste.