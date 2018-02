V Izoli druga faza rekonstrukcije Prešernove ceste

Izola, 27. februarja - Občina Izola je pridobila četrt milijona evrov nepovratnih sredstev za drugo fazo rekonstrukcije Prešernove ceste med krožiščem Jadranka in Kajuhovo ulico v Izoli. Novozgrajeni odsek kolesarske steze in pločnika bo povezal center mesta s kolesarsko potjo Parenzana in peš potjo ob obalni cesti.