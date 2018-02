Spletna serija Dualizem v dobrih treh tednih naštela skoraj 150.000 ogledov

Ljubljana, 27. februarja - V začetku leta je zaživela neodvisna in neprofitna spletna serija Dualizem, ki so jo poleti posneli mladi ustvarjalci iz Celja in okolice. Serija govori o razdvojenosti med resničnostjo in umetno inteligenco. Po podatkih ustvarjalcev je skupaj z napovednikom v dobrih treh tednih od izida prve epizode 31. januarja zabeležila skoraj 150.000 ogledov.