V Ekvadorju odpovedali let, ko sta z letala padla slepa potnika

Guayaquil, 27. februarja - V Ekvadorju so v ponedeljek odpovedali let iz mesta Guayaquil v New York, ko sta z letala padla slepa potnika in se smrtno ponesrečila. Potnika sta se skušala skriti v kolesje letala družbe Latam Ecuador in tako izkoristiti brezplačen let, vendar sta ob vzletu padla na pristajalno stezo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.