V Birminghamu na tekmovališču Janežič in Horvatova, Šestakova bo prejela srebro

Ljubljana, 27. februarja - Luka Janežič (Kladivar) in Anita Horvat (Velenje) bosta slovenska udeleženca svetovnega dvoranskega prvenstva v atletiki in bosta med 1. in 4. marcem v Birminghamu tekla na 400 m. Marija Šestak pa bo med prvenstvom v Veliki Britaniji po ugotovljenem dopinškem prekršku tekmice naknadno prejela srebro za nastop na SP pred desetimi leti.