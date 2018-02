V Klubu CD bodo ponovno vzklili jazzovski Zvončki in trobentice

Ljubljana, 27. februarja - V Klubu Cankarjevega doma (CD) bo v sklopu Cankarjevih torkov drevi potekal že 4. enodnevni festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice, ki je namenjen mladim slovenskim glasbenikom in njihovim avtorskim projektom. Na koncertnem maratonu s pričetkom ob 18. uri se bodo predstavile štiri zasedbe in posameznik.