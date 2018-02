New York, 27. februarja - Košarkarji New Orleans Pelicans so v severnoameriški ligi NBA prišli do šeste zaporedne zmage. Tokrat so v domači dvorani po zaslugi Anthonyja Davisa, ki je blestel s 53 točkami, 18 skoki in petimi blokadami, s 125:116 premagali Phoenix Suns.