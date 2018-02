Slovenija konec maja gosti evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu

Apače, 27. februarja - Slovenija bo od 29. maja do 2. junija gostila 5. evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu. Slovenija bo kot trikratni in tudi aktualni evropski prvak med vinskimi reprezentancami kot prva lovoriko skušala osvojiti na domačih tleh. Na prvenstvu bo sicer sodelovalo osem ekip, ki bodo tekme igrale v Goriških Brdih, Mariboru, Lendavi in Murski Soboti.