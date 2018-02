V Ljubljani na ogled slikarska razstava slepih in slabovidnih ustvarjalcev

Ljubljana, 27. februarja - V Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani bodo popoldne odprli slikarsko razstavo slepih in slabovidnih ustvarjalcev. Na prireditvi si bodo ogledali tudi dokumentarni film o slabovidnih slikarjih Lucija, ki ga je režirala članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Sonja Jež.