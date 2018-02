Odpoklic skodelic iz porcelana Indigo Ethno in Marble

Ljubljana, 27. februarja - Podjetje Mueller Drogerija je iz prodaje odpoklicalo skodelice za kavo in čaj iz porcelana Indigo Ethno in Indigo Marble nemškega dobavitelja Ritzenhoff & Breker, pri katerih je bila ugotovljena previsoka specifična migracija kobalta. Izdelki zato lahko predstavljajo tveganje za zdravje.

Serijska oznaka skodelice Indigo Ethno je 4006344743609, skodelice Indigo Marble pa 4006344743470. Podjetje kupce prosi, da omenjenih skodelic ne uporabljajo in naj jih vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj jih zavržejo, so še sporočili iz podjetja Mueller Drogerija.