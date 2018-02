Rusija preprečila resolucijo VS ZN z obsodbo Irana

New York, 27. februarja - Rusija je v ponedeljek v Varnostnem svetu ZN dala veto na resolucijo, s katero bi pritisnili na Iran zaradi kršenja embarga na prodajo orožja Jemnu, ker ni preprečil dobave orožja hutijskim upornikom. Predlog resolucije je pripravil London in je imel močno podporo ZDA, podprlo pa ga je 11 članic VS ZN.