V New Yorku so se spomnili prvega terorističnega napada na WTC

New York, 27. februarja - Na jugu Manhattna je v ponedeljek potekala manjša slovesnost ob 25. obletnici bombnega napada na dvojčka Svetovnega trgovinskega centra (WTC), v katerem je umrlo šest ljudi, več kot 1000 pa se jih je poškodovalo. V zvezi z napadom so aretirali in obsodili šest oseb, sedmi osumljenec pa je domnevno še vedno na prostosti.